القطامي: هيئة الصحة تسخّر إمكانياتها لمواكبة التكنولوجيا العالمية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تسخر كافة إمكانياتها لمواكبة أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا العالمية لخدمة الإنسان وديمومة الطاقة الإنتاجية للقوى البشرية.

لافتا إلى أن الهيئة تمكنت في العام الماضي من توظيف جهاز الملاحة الجراحية، الذي يساعد أطباء جراحات الدماغ والعمود الفقري، في عملية التشخيص الدقيق وإجراء الجراحات المطلوبة وفق أعلى درجات الأمان، إلى جانب توظيفها لجهاز الأشعة ثلاثي الأبعاد، وهو الأحدث من نوعه عالمياً، والأكثر دقة في جراحات العمود الفقري.

كما تعمل حالياً على الاستعانة بـذراع الروبوت الآلي، في المرحلة المقبلة لمساعدة أطباء العظام في تحديد موضع العملية الجراحية المطلوبة بشكل أكثر دقة وسهولة.

ولفت معاليه إلى الاهتمام الذي توليه المؤسسات الصحية بشكل عام لتطوير خدماتها وبرامجها التشخيصية والعلاجية المتعلقة بجراحات العظام الكسور وجراحات العمود الفقري لتفادي تعطل القوى البشرية والتأثير على مسارات التنمية في مختلف القطاعات.

مؤكداً على أهمية المؤتمرات الطبية والملتقيات العلمية ودورها الفاعل في البحث والحد من الأسباب المؤدية إلى جراحات الإصابات وعلاج الكسور، ومن بينها الأمراض، وخاصة (هشاشة العظام)، وحوادث الطرق وجميع أشكال وصور إصابات العظام والعمود الفقري.

شرح

وافتتح معالي القطامي المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تشارك به 20 شركة عالمية، حيث استمع معاليه إلى شرح من ممثلي الشركات العارضة حول آخر المستجدات العالمية في مجال الأجهزة والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتشخيص وعلاج الإصابات وجراحات العظام والعمود الفقري.

ومن جانبه كشف الدكتور بلال اليافاوي رئيس قسم العظام في مستشفى راشد رئيس المؤتمر إن القسم أجرى خلال العام الماضي 6000 عملية، لافتا إلى ان مركز الإصابات والحوادث في مستشفى راشد يعتبر الأول على مستوى المنطقة من ناحية الطاقة الاستيعابية والأجهزة والمعدات والأطباء، حيث يضم 52 طبيبا من الاختصاصيين والاستشاريين.

دفعات

وقال بأن القسم سيقوم بابتعاث أطباء للتدرب على الروبوت الآلي الذي سيتم إدخاله لمركز الإصابات والحوادث قريبا في المرحلة الأولى على أن يتم إرسال دفعات أخرى لاحقا، لافتا إلى أن هؤلاء الأطباء سيتم ابتعاثهم الى كولورادوا ولندن وألمانيا للتدرب على كيفية التعامل مع الروبوت الآلي.

وأشار الى أن مستشفى راشد تقدم على أكثر من 700 مستشفى ومؤسسة صحية عالمية في سرعة استجابته للإصابات البليغة حسب التقرير الأخير للجمعية الألمانية لجراحة العظام وإصابات الطوارئ.