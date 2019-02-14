اعتماد 25 فعالية ضمن البرنامج الختامي لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

اعتمدت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه برنامج فعالياتها الختامية من جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في نسختها التاسعة عشرة، والتي تقام طوال شهر فبراير الجاري، وعددها 25 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد أحمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن أنه تم تصميم برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشرة لجائزة رأس الخيمة للقرآن بحيث ينسجم مع عام التسامح والذي يأتي في محاوره وأهدافه لغرس قيم التسامح والوسطية والأخلاق الحميدة ترجمة لتوجهات الدولة ورؤية القيادة الحكيمة، وإيصال رسالتها الإيجابية السمّحة للمجتمع.

وأبان أحمد سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة أن الجائزة تركز في طياتها على تعزيز منهج الوسطية والاعتدال، وترسيخ مبدأ التسامح والتعايش.