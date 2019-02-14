ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة الصربية بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ستانيمير فوكيسيتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق باب القصر في أبوظبي - سعيد عبدالله القمزي، مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأفراد الجالية الصربية المقيمة.

وأشاد السفير الصربي في كلمة له خلال الحفل بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعلاقات التعاون القوية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيداً بما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في شتى المجالات.