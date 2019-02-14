حكومة باكستان تكرّم المستشار بقنصلية الدولة في كراتشي

المصدر: كراتشي - وام

كرّمت زبيدة جلال الوزيرة الفيدرالية للإنتاج الحربي بجمهورية باكستان الإسلامية، بخيت عتيق الرميثي المستشار بالقنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى كراتشي بدرع جائزة أفضل دبلوماسي لعام 2018 في باكستان.

وذلك بالتنسيق مع مؤسسة أمبسادور الإعلامية، وبحضور أعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الشركات الأجنبية والمحلية ووسائل الإعلام الباكستانية المختلفة بكراتشي، وعدد من الشخصيات الأكاديمية.

ويأتي التكريم تقديراً لجهود بخيت وخدماته الإنسانية المتميزة في تقديم المساعدات الخيرية باسم دولة الإمارات للأسر الفقيرة، وإشرافه على متابعة توفير مياه الشرب والمشاريع الصحية والعيادات المتنقلة بإقليمي السند وبلوشستان منذ عام 2006، ما انعكس على تعزيز وتقوية الروابط بين الشعبين الإماراتي والباكستاني.