طحنون بن محمد يعزي في وفاة علي الظاهري

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، واجب العزاء إلى أحمد راشد علي الظاهري في وفاة شقيقه علي، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.