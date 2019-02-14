تجديد جوازات سفر المواطنين بمطار الشارقة على مدار الساعة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح أمس الأول مكتب خاص بتجديد جوازات سفر المواطنين في مطار الشارقة الدولي.

وبدأت الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ في المطار تقديم خدمة تجديد جوازات السفر للمواطنين المسافرين في المطار على مدار الساعة.

وقال العميد عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ في الشارقة: يستطيع المواطنون تجديد جوازات سفرهم داخل منفذ مطار الشارقة الدولي، إذا اكتشفوا انتهاء مدة صلاحية وثائق السفر الخاصة بهم عند وصولهم إلى المطار، ويمكن القيام بذلك من خلال مكتب الإدارة في المطار.

حيث يتم تجديد جوازات السفر في وقت قصير جداً لا يتعدى دقائق وعلى مدار الساعة، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة أيضاً للمواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المجاورة للمطار.

وأشار إلى أن افتتاح المكتب يأتي ضمن استراتيجية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ويهدف إلى تسهيل حصول المتعاملين على أفضل الخدمات، وبخاصة الذين يفاجأون بانتهاء صلاحية وثائق السفر الخاصة عند وصولهم للمطار لمغادرة الدولة.

وأوضح العميد الشامسي، أنه تم تزويد المكتب بالتجهيزات اللازمة كافة، من كوادر بشرية وأجهزة تقنية تسهم في تخليص المعاملة بسرعة ودقة، لضمان الحصول على أفضل النتائج المرجوة من الخدمة، ويشترط في تجديد الجواز أن يتم ذلك قبل انتهائه بـ6 أشهر وسداد رسوم تجديد الجواز، وإحضار صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مع بطاقة الهوية الوطنية.