راشد المطروشي: الدولة حاضنة لثقافة التسامح

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، أن دولة الإمارات حاضنة لثقافة التسامح والسلام.

في ظل قيادة رشيدة وحكيمة، راعت في مختلف شؤونها تواجد أكثر من 200 جنسية في أرض زايد الخير، فأرست دعائم التسامح والتآخي، وهو ما جسّدته في لقاء السلام والمحبة بين قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وبيّن أن إدارة الدفاع المدني ظلت على الدوام مترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، والعمل على تطبيق المبادئ والقيم الإنسانية.

وأُقيمت فعالية للاحتفاء بالعاملين في الورشة الفنية، ضمن مبادرات عام التسامح 2019، برعاية اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، وبحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعقيد علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، والعقيد سليمان عبدالكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية وصاحب المبادرة.

ويندرج الاحتفال ضمن المبادرات الخاصة بعام التسامح، التي تجسّد رؤية الدفاع المدني في دبي للتفاعل والتجاوب مع كافة المبادرات الرامية لتعزيز الوعي المجتمعي، وبحث سبل التطوّر وترسيخ القيم والثوابت التي تنادي بها القيادة الرشيدة.