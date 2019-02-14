100 متخصص يشاركون بالمؤتمر الدولي للإسكان الحكومي المستدام بدبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للإسكان الحكومي المستدام، بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بدبي، بدعم وتنظيم استراتيجي من اتحاد المهندسين العرب.

والجمعية الدولية للمهندسين الكهربائيين، وجمعية المقاولين بالدولة، ومؤسسة اميرالد للنشر والمعرفة ومؤسسة دبي لتنظيم الفعاليات، وشارك بالمؤتمر ما يقرب من 25 متحدثا وخبيرا عالميا، وبحضور ما يقرب من 100 متخصص في المجال من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبرعاية كل من برنامج الشيخ زايد للإسكان ومبادرة تحفيز تقنية البناء التابعة لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال حفل افتتاح المؤتمر توزيع جوائز لأفضل الممارسات، حيث فاز في فئة المؤسسات، برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث حصد 4 جوائز ثلاث في فئة المؤسسات والجائزة الأعلى في فئة الأفراد، جائزة التميز والإبداع في الإسكان الحكومي المستدام، جائزة التميز في إدارة التصميم المستدام، وجائزة التميز في إدارة الطاقة.

كما فازت مبادرة تحفيز تقنية البناء التابعة لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بجائزة التميز والإبداع في المجال التقني للإسكان الحكومي المستدام، وفي فئة الأفراد فاز بجائزة القائد المتميز في مجال الإسكان الحكومي المستدام المهندس محمد المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان،.

وفازت المهندسة أنوار الشمري مدير إدارة التصميم الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة تطوير البنية التحتية بجائزة التميز في مجال التصميم الأخضر المستدام، وفاز الدكتور محمد نصر الدين الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بدبي بجائزة التميز في مجال إدارة الطاقة، وفاز المهندس حسن حلمي المدير الإقليمي لاتوديسك بجائزة التميز في مجال المحاكاة والتقنيات الحديثة، وفاز المهندس باتريك هوفمان بجائزة التميز في مجال البيئة لهذا العام.