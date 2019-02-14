قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية تبحث «مستقبل التنقل والابتكار»

المصدر: دبي - البيان

تستضيف هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية بنسختها الثانية، تحت عنوان «مستقبل التنقل والابتكار»،.

وذلك بالتعاون مع مجلس الأعمال الفرنسي في دبي والمناطق الشمالية، وتأتي استضافة هذه القمة دعماً وتعزيزاً لقيم الهيئة في محور الإبداع والابتكار، وتحقيقاً للغاية الاستراتيجية التميز والنجاح.

وتهدف الهيئة من هذه القمة إلى فتح المجال أمام بيئة استثمارية واعدة لكل من القطاعين العام والخاص، وزيادة فرص التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين، وتقديم الابتكارات المختلفة في قطاع النقل وأنظمة الطرق. كما تهدف إلى دعم روابط الأعمال.

وتعزيز الشراكة الاستراتيجية ما بين طرق دبي ومجلس الأعمال الفرنسي في دبي والمناطق الشمالية، إضافة إلى الكشف عن الكفاءات الفرنسية في مجال التنقل والابتكارات الحضرية، وهو ما يخدم نموذج الأعمال ويقدم تقنيات حديثة.

وتسهم القمة بتمكين خبراء وممثلي الأعمال بالربط ما بين هذا الحدث مع معرض قطارات منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام في موعد لاحق من نفس الشهر. تتضمن فعاليات القمة جلسات نقاش وحوارات مع شخصيات وممثلين رسميين من الجانبين الإماراتي والفرنسي، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء من طرق دبي ومن الجانب الفرنسي الحضور بخلاصة معارفهم لتطوير الأفكار والمشروعات المقترحة. وتطرح القمة موضوعات مثل التحول التجاري، ومستقبل التنقل: الأتمتة والمركبات ذاتية القيادة.

ومن الجدير بالذكر، أن النسخة الأولى للقمة قد أقيمت في عام 2017 وحضرها ما يقارب 200 شخصية قيادية من الإمارات وفرنسا من القطاعين العام والخاص، وركزت على الاستثمار وإدارة الأعمال والتنقل والابتكار.