82 ألف مركبة استفادت من المساعدة على الطريق لـ«مواصلات الإمارات» 2018

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفادت مؤسسة مواصلات الإمارات بأنها قدمت خدمات طوارئ ومساندة لنحو 82 ألف مركبة متعطلة خلال عام 2018.

وذلك عن طريق وحدة المساعدة على الطريق في جميع إمارات الدولة، من خلال غرفة عمليات خاصة في المؤسسة لتلقي طلبات المساعدة على مدار الساعة، وفق منهجية مبتكرة وذكية، تجمع ما بين الخبرة العريقة للمؤسسة.

والتي تمتد لأكثر من 37 عاماً، والتزامها التام بتعزيز نتائج ومستويات السلامة المرورية على الطرق بالتعاون مع شركائها، وقد أثمرت جهود الوحدة في نمو عملياتها بواقع 36% زيادة عن عمليات عام 2017.

وقال محمد مادح خفش مدير وحدة خدمة المساعدة على الطريق لـ «البيان»: إن الوحدة تلتزم بتقديم خدمات المساعدة على الطريق لجميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة، من خلال كادر فني متخصص ومؤهل للتعامل باحترافية وسرعة مع مختلف الحالات الفنية الطارئة، وعلى مدار الساعة وفي أي مكان في الدولة، ووفقاً للتشريعات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح خفش أن الوحدة قامت خلال عام 2018 بمساعدة ما يزيد عن 82 ألف مركبة على مدار 24 ساعة تم الإبلاغ عنها عن طريق الرقم المجاني لمركز الاتصال 8006006 أو عن طريق التطبيق الذكي الخاص بالوحدة (Musa’da)، وتم وصول فريق المساعدة الفني لموقع المركبة المتعطلة في زمن قياسي لا يتجاوز 15 دقيقة.

وأشار مدير وحدة المساعدة على الطريق إلى أن نجاح الوحدة استند إلى جملة من المقومات منها الكادر الفني المتخصص والمؤهل، وأسطول المركبات المكون من 125 مركبة مخصصة لتقديم المساعدة والدعم في أنحاء الدولة كافة.

جوائز

فازت وحدة المساعدة على الطريق بجوائز مختلفة منذ مباشرة تقديم الخدمات في مارس 2015، حيث نالت جائزة أفضل تطبيق ذكي في مواصلات الإمارات، إضافة إلى فوزها بجائزة أفضل حملة ابتكار في مجال السلامة المرورية، كما حصلتعلى جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها التاسعة عن فئة السلامة للتنقل.