افتتاح مركز خدمة إسعاد المتعاملين بمركز الفحص الفني في مدينة زايد

المصدر: دبي - البيان

افتتح محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، والعقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مركز خدمة إسعاد المتعاملين الجديد لقطاع خدمات الفحص الفني للمركبات الثقيلة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة في مختلف مناطق الدولة.

حضر مراسم الافتتاح من مواصلات الإمارات كل من المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية، ومحمد أحمد البريكي مدير مركز فحص المركبات، ومن طرف شرطة أبوظبي حضرها العقيد سيف سالم المزروعي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في منطقة الظفرة، إلى جانب موظفي العناية بالمتعاملين والفنيين العاملين في الورش التابعة للمركز.

وأكد الجرمن أن تدشين مركز خدمة إسعاد المتعاملين بمركز الفحص الفني في منطقة الظفرة يأتي ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى نشر مراكز الخدمة في كل مناطق الدولة، بهدف اختصار المسافات والوقت على المتعاملين من ملاك المركبات الثقيلة وسائقيها.

وأوضح المهندس عامر الهرمودي أن المبنى يقع على مساحة تبلغ 2500 متر/2، ويستوعب بشكل يومي من 60 إلى 100 مركبة، وقد جرى لدى تصميم وإنشاء المركز تطبيق متطلبات الاستدامة والمباني الخضراء، حيث بلغت تكلفة البناء نحو 13 مليون درهم.

وأكد العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي، تركيز الجهود على إسعاد المتعاملين وتعزيز رضاهم من خلال توفير الوقت والجهد عليهم على نحو يجعل من تجربتهم متميزة تفوق تطلعاتهم بالحصول على الخدمة.