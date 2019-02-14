حاكم عجمان يبحث تعزيز العلاقات مع السفير البلجيكي

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه في الديوان أمس بيتر كلاس سفير مملكة بلجيكا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء بالسفير متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في أداء مهام عمله..

مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهامه. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. وأثنى السفير البلجيكي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.. مشيداً بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والعمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.