«أشغال الشارقة» تنجز صيانة 22 مسجداً في المنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة انتهاء الدائرة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية من أعمال صيانة 22 مسجداً بالمنطقة الوسطى، والتي تمتاز بطابعها المعماري الإسلامي الحديث، وتوفير 14 مسكناً لأئمة مساجد في المنطقة الوسطى، بقيمة 8.5 ملايين درهم.

وأضاف السويدي أن صيانة هذه المساجد تأتي في إطار خطة الدائرة الرامية إلى صيانة 35 مسجداً بالمنطقة الوسطى، والعمل على مواكبة النمو السكاني في شتى المدن وضمان توفر المعايير المعمارية والبيئية، لا سيما في ضوء رؤية الدائرة بإعمار حضاري مستدام، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة هذه تقع أيضا ضمن خطة الدائرة التنموية.

ولفت إلى أن الدائرة انتهت من إجراء عمليات الصيانة الشاملة لجميع مرافق المساجد وتهيئتها على أفضل صورة، وتمت صيانة المساجد فوراً بعد معاينة شاملة من قبل لجنة حكومية، كما حرصت الدائرة على توفير كافة احتياجات المساجد.

من جهته قال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة بالشارقة انتهاء الدائرة مؤخراً من صيانة مسجد الفاية بمنطقة المدام وتضمنت الأعمال فيه إجراء الصيانة للجدران الخارجية والبلاستر للواجهات وطلاء الجدران الخارجية والداخلية للمسجد وهدم وإعادة بناء دورات المياه والميضأة الخاصة بالرجال والأخرى الخاصة بالنساء، بالإضافة إلى صيانة وتوسعة سكن الإمام. ‏

وأضاف: كما تم صيانة جميع الشبابيك بالمسجد، وتغيير سيراميك الجدران والأرضيات الخاصة بأماكن الوضوء والحمامات وإنشاء خطوط تغذية مياه جديدة وتركيب صنابير مياه موفرة، كما تم تغيير جميع القواعد الصحية في دورات المياه، بالإضافة إلى عمل صيانة وتوسعة لسكن الإمام، وعمل صيانة شامة للسور من الداخل والخارج.