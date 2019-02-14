مبتكرون يستعرضون تجاربهم الملهمة في «ميكر فير دبي 2019»

المصدر: دبي - البيان

يفتح معرض الصنّاع «ميكر فير دبي 2019»، الذي ينطلق متزامناً مع شهر الابتكار في الإمارات، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، نافذة للزوار والعاملين في هذا المجال الريادي، للاطلاع على تجارب حية لرواد في عالم الابتكار، يستضيفهم خلال أيامه ليروي حكاياتهم الملهمة وتجاربهم الثرية في عوالم الابتكار.

ويقدم المعرض طيلة ثلاثة أيام نخبة من المبتكرين الإماراتيين، والعالميين، إلى جانب مجموعة من العاملين في مواقع مسؤولة وإدارية في دوائر رسمية وخاصة بدبي، ترتبط مهام عملهم بقطاع الابتكار، بالإضافة إلى إيجاد الأدوات التي تسهم في تعزيز الواقع الابتكاري، كمحرك لعجلة التنمية المستدامة.

أصغر مخترعة

ومن بين المبتكرين الذي يستضيفهم معرض الصناع، الإماراتية فاطمة الكعبي التي تعتبر أصغر مخترع إماراتي لعام 2015، حيث تروي حكايتها التي ابتدأت بشغف استوطن كيانها منذ الصغر.

وعززته بفضل رعاية والديها ودعم الدولة لموهبتها، فتمكنت من ابتكار 12 اختراعاً كلها تركز على حل المشكلات الموجودة في بيئتنا الاجتماعية، ومنها نظام توجيه ذكي لمنع تحرير الرسائل النصية أثناء القيادة، والحامل عن بعد وهو روبوت يذهب إلى المدرسة لمساعدة الأطفال المرضى.

وتشارك فاطمة الكعبي في مؤتمر معرض الصناع بكلمة ملهمة تحمل عنوان «المخترعون الصغار، وتأثيرهم على المجتمعات»، حيث تستعرض من خلالها تجربتها الريادية في مجال الابتكار، والدور الكبير الذي قدمته أسرتها في مساندتها ودعمها، ومدى اهتمام الدولة بمواهبها وتوفيرها كافة الإمكانات اللازمة لمواصلة مشوارها الابتكاري، الذي جعلها تتوج بلقب أصغر مخترع إماراتي عن جدارة واستحقاق.

ريادة إدارية

ويواصل معرض الصناع تقديم النماذج الحية لتجارب رواد الابتكار ومسؤوليه، حيث يستضيف هدى الهاشمي مساعد المدير العام لقطاع الاستراتيجية والابتكار ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

والتي تشرف على قطاع الاستراتيجية والسياسات وتنسيق وإعداد ومتابعة تنفيذ رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية حكومة دولة الإمارات وضمان تطوير سياسات حكومية متوافقة مع رؤية الإمارات في جميع المجالات الحياتية، إضافة إلى الإشراف على المسرعات الحكومية التي تعد أول منصة عمل حكومية لمعالجة التحديات، كما تشرف على مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار الحكومي في حكومة دولة الإمارات وتطوير الأفكار والتوجهات في هذا المجال.

تفوق إماراتي في أمريكا

ويقدم المعرض واحدة من حكايات الإبداع والتفوق باستضافته المهندسة المعمارية الإماراتية مريم المرزوقي، أول مواطنة إماراتية تحصل على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لتصميم سيارة يمكن تشغيلها بدون استخدام الأيدي.

ولم يتوقف إبداع المهندسة الإماراتي عند هذا الحد، حيث قامت باختراع روبوت تعلم «Mozo» متخصص في التفاعل مع أطفال التوحد وكاشف متحكم بالأشعة السينية «Mayar» تم تصميمه لتحليل نسب المواد في المنتجات الصلبة والسائلة.

وتواصل المزروعي حالياً العمل على اختراعين آخرين متعلقين بنظم الطيران والطاقة البيئية لمطار أبوظبي، ويمكن للزوار والمهتمين وذوي الاختصاص الحصول على فرصة لسماع حكايتها وتجربتها الملهمة، والتفاعل معها في معرض الصناع «ميكر فير دبي 2019».

مسيرة ابتكارية

ويستضيف المعرض أحمد الصالح مؤسس أكاديمية الصناع بالكويت، وهي مركز تعليمي يساعد الحرفيين والصناع بتحويل أفكارهم إلى تصاميم ومنتجات حية، ليستعرض عبر كلمة يلقيها خلال المعرض بعنوان «نحو استدامة اقتصادية من خلال الابتكار» مسيرته الابتكارية التي توجت بحصوله على ثلاث براءات اختراع.

فضلاً عن مشاركته بتأليف المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة من K-12، وقيامه بتدريب المعلمين محلياً ودولياً بدءاً من اليابان وصولاً إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

تجارب عالمية

يقدم معرض الصنّاع «ميكر فير دبي» لزواره، المهندس الفنزويلي المتخصص في التصنيع الرقمي وآثاره على المدن والمجتمعات المستقبلية توماس دييز، المؤسس المشارك لـ Fab Lab Barcelona، الذي يقود مختبر أبحاث Fab City، بالإضافة إلى كونه شريكاً مؤسساً لمبادرة Fab City Global، ويدير برنامج الماجستير في التصميم لـ Emergent Futures في معهد الهندسة المعمارية المتقدمة من كاتالونيا (IAAC) في برشلونة.