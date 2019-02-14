30 جهة و215 مبتكراً يشاركون في فعاليات الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري ورئيس اللجنة المحلية المنظمة لشهر الإمارات بالفجيرة، أن الإمارة هذا العام تحظى بمشاركة واسعة لـ 30 جهة من مختلف الدوائر المحلية والحكومية والتعليمية والمؤسسات الخاصة.

وتقدم 50 فعالية تستهدف كافة فئات المجتمع، وتحاكي توجهات الدولة ورؤيتها نحو تعزيز مفهوم الاستدامة والبيئة والطاقة بطرق مبتكرة، وتستعرض أفكاراً مميزة لـ 215 مبتكراً، وسيتواجد في الفعالية 90 متطوعاً، لافتا الى تنظيم الفعالية الرئيسية تحت شعار «نبتكر لعالم أفضل» في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة بالفجيرة بمشاركة 16 جهة من مختلف القطاعات بالإمارة.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة المحلية المنظمة لشهر الإمارات للابتكار 2019 في الفجيرة في قاعة الاجتماعات بالديوان الأميري، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أجندة فعالياتها المقرر إقامتها خلال الفترة 15- 21 فبراير الجاري، بحضور محمد الزيودي مدير الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، وعبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة، وحصة الفلاسي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية، وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات المحلية المشاركة.

واستعرضت اللجنة المنظمة أجندة فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة، والذي سينطلق بفعالية رئيسية تحت شعار «نبتكر لعالم أفضل» تقام يومي الجمعة والسبت (15-16 فبراير الجاري) في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة في الفجيرة.

ويشارك فيها عدد كبير من الجهات والدوائر المحلية والحكومية والتعليمية والخاصة بهدف عرض أحدث الابتكارات في مختلف مجالات تحسين الخدمات وجودة الحياة على صعيد العمل الحكومي والمجتمعي.

ورش تفاعلية

وتتضمن الفعالية الرئيسية أركاناً مبتكرة وعدداً من ورش العمل التفاعلية المبتكرة الموجهة للكبار والصغار، تُجسد رؤية القيادة في تعزيز قيم التسامح والابتكار بين مختلف أفراد المجتمع. بالإضافة إلى مساحة خاصة تحتفي بـ60 مبتكراً من الطلبة والأفراد والموظفين، الذين يشاركون بعرض ابتكاراتهم المختلفة في مجال تقديم الخدمات والبيئة والطاقة المستدامة. كما يقوم مركز الفجيرة للمغامرات بعرض الدراجة الجبلية الكهربائية لأول مرة في الدولة.

وتشارك بلدية الفجيرة في عدد من الفعاليات، فتعرض ابتكاراتها في مجال تقديم الخدمات المتميزة تحت عنوان «بلدية الفجيرة تبتكر».

كما تنظم عدداً من المحاضرات عن الابتكار وجلسات العصف الذهني، إضافة إلى إقامة منصة الألعاب الابتكارية لخلق أجواء ابتكارية ثقافية ترفيهية، كما تقدم البلدية للجمهور منصة «فكرتي» الإلكترونية وشخصية عبيد الكرتونية التي ستتحدث بالصوت مع الجمهور وتسأل كيف ترى بلدية الفجيرة في العام 2030 (ابتكر لبلدية المستقبل)، إضافة إلى عرض تطبيقاتها الذكية هي سمارت فجيرة/‏‏ رخصتي/‏‏ (آي فجيرة).

الذكاء الاصطناعي

وتنظم الموارد البشرية بحكومة الفجيرة ورشة تعريفية عن الذكاء الاصطناعي بتواجد جهاز الروبوت الذي سيتضمن ورش عملية على أجهزة الروبوت.

وخصص مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة جائزة خاصة لفئة «الطالب المبتكر» بهدف تعزيز مفهوم الابتكار لدى الطلبة وتشجيع الإبداع والابتكار في الميدان التعليمي، وخلق روح المنافسة والتميز بين الطلبة، وتكريم كل من يقدم أفكاراً ومشاريع ابتكارية. كما تضم أجندة فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة مجموعة من الأنشطة والمحاضرات والورش الابتكارية في العديد من المجالات.