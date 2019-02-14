مساعد رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بجهود الإمارات في رعاية العمال

المصدر: دبي - البيان

أشاد زلفى بخاري مساعد رئيس الوزراء الباكستاني بجهود دولة الإمارات ودور اللجنة الدائمة لشؤون العمال بإمارة دبي في مجال رعاية العمال، مثمناً دور حكومة الإمارات والمسؤولين بدبي في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال.جاء ذلك خلال زيارته مقر شركة بي كي جلف في جبل علي.

حيث كان في استقباله اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، اطلع من خلالها على مركز التدريب النظري والعملي للشركة، وكيف يتم صقل مهارات العمال وتعريفهم بإجراءات السلامة. كما اطلع على جائزة التقدير التي تمنح للشركات التي تقدم أفضل رعاية للعمال في دبي والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي .