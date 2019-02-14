افتتاح الدورة الأولى من «التكوين الأساسي للباحثين القانونيين»

أعلنت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء بأبوظبي؛ عن افتتاح الدورة الأولى من برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لدائرة القضاء في أبوظبي نحو المساهمة في تأهيل الثروة البشرية بما يتوافق مع خطط التميز الحكومي لإمارة أبوظبي.

كما أعلنت الأكاديمية أن باب الانتساب للبرنامج الذي يستمر على مدار عام كامل مازال مفتوحاً أمام الراغبين بالحصول على مساقات فرعية من المرشحين للعمل كمحاميي قضايا الحكومة أو الباحثين القانونيين.

وعلى صعيد متصل أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالخبرات المعرفية والاتجاهات السلوكية اللازمة لممارسة وظيفة باحث قانوني. أبوظبي - البيان