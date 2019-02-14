9132 مكالمة تلقّاها مركز اتصال «اجتماعية الشارقة» في 2018

كشف مركز الاتصال التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة عن تلقّيه 9 آلاف و132 مكالمة خلال عام 2018، توزعت ما بين مكالمات وردت إلى خط نجدة الطفل، وخط حماية المرأة، وخط الأسر المتعففة.

وتلقّى «خط نجدة الطفل» 7 آلاف و425 استفساراً واستشارة، في حين وصل عدد البلاغات الواردة إلى الخط نحو 779 بلاغاً، فيما استقبل خط حماية المرأة 218 مكالمة، أما خط مساندة الأسر المتعففة، فقد تلقّى 710 اتصالات.

وأكد أحمد الميل، مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن مركز الاتصال الذي أطلقته الدائرة في باكورة عام 2018، خطوة مهمة في إطار مواكبة رؤية إمارة الشارقة ونهجها الرامي إلى توفير الحياة المبنية على العيش الكريم وحرص الدائرة على تحقيق رضا مختلف فئات المجتمع. الشارقة - البيان