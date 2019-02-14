دفاع مدني أبوظبي يحقق حلم طفل

المصدر: أبوظبي - البيان

بادرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، بتحقيق أمنية وحلم الطفل الفلسطيني زايد، للاحتفال بيوم ميلاده السادس، في مركز الدفاع المدني بالبطين.

وسط أجواء من السعادة والبهجة بين أهله وأصدقائه. وتعرف المحتفلون إلى مهام وواجبات عناصر الإطفاء، والآليات والمعدات التي يستخدمها المركز في إطفاء الحرائق والإنقاذ، كما استمعوا إلى شرح عن اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، وحث الأطفال على الحذر والانتباه من المواد المشتعلة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، والبقاء بالقرب من ذويهم. وتقدم الطفل زايد وأهله وأصدقاؤه، بالشكر الجزيل إلى الدفاع المدني، لتحقيق أمنيته، والاحتفال بعيد ميلاده مع أحبته، وسط عناصر الدفاع المدني، الذين يعتبرون مثله الأعلى، متمنياً دوام الخير والأمان لدولة الإمارات وأهلها.