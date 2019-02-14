صندوق الوطن يطلق «جائزة القرن» لتعزيز جهود البحث والتطوير العلمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق الوطن مبادرة «جائزة القرن» لتعزيز جهود البحث والتطوير العلمي والتقني داخل دولة الإمارات، والارتقاء بقدرات الكوادر البشرية الوطنية ومجتمع البحث العلمي في الدولة، من أجل الإيفاء بمتطلبات وتحديات المستقبل ومواصلة مسيرة التنمية في المجالات كافة.

وتتضمن «جائزة القرن» سلسلة من المسابقات العلمية العالمية الهادفة إلى تحفيز الطلبة والباحثين والعلماء والجهات الاتحادية والحكومية والشركات الخاصة على إيجاد حلول مبتكرة لأكبر التحديات التي تواجه دولة الإمارات في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية.

وقال محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن، إن جائزة القرن تأتي تجسيداً لرؤية قيادة الدولة الرشيدة وتواكب رؤية الإمارات 2071 الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم من خلال الاستثمار في شباب الدولة والارتقاء بجهود البحث العلمي والتطوير والمساهمة الفاعلة في مواجهة التحديات وتعزيز مكانة الدولة في كل المجالات.

وأضاف إن «الجائزة هي أحدث مبادرات صندوق الوطن لدعم الباحثين والعلماء في دولة الإمارات لإنشاء تكنولوجيا إماراتية خالصة وحلول استثنائية تمثل مساهمة وطنية لحل المشكلات المحلية والعالمية».

وأعرب عن ثقته بالخروج بنتائج مبشرة من المسابقات العلمية التي سيتم وضعها وفق أفضل وأحدث المعايير العالمية.

وتشهد الجائزة تنسيقا موسعا بين صندوق الوطن ومختلف الجهات والأطراف داخل الدولة للوصول إلى أفضل الحلول المشتركة لإحداث التغيير المنشود من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة داخل دولة الإمارات وكل بقعة في العالم.

وتدار الجائزة من قبل منصة الأبحاث العلمية «research.ae» التابعة لصندوق الوطن، والتي تدعم بالفعل أكثر من 80 باحثاً في دولة الإمارات حتى الآن.. وتضم المنافسات فرقاً تمثل مختلف القطاعات والمجالات الحيوية في دولة الإمارات بما فيها البيئة والصحة والصناعة.

ومن المقرر أن تمنح الجائزة جوائز نقدية ضخمة للفرق العلمية المشاركة قد تصل إلى ملايين الدراهم وتنقسم منافساتها إلى مسابقات مستقلة لكل منها قواعد ومعايير تقييم منفصلة.

وتضم الجائزة نخبة من أفضل المحكمين من العلماء الذين يمثلون مختلف المؤسسات العلمية والبحثية داخل دولة الإمارات والعالم.. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أولى مسابقات الجائزة والتفاصيل المتعلقة بكيفية المشاركة قريباً.