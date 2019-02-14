بلدية أبوظبي تزرع أشجار «الغاف» وتوزعها مجاناً في مصفح

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح مبادرة استهدفت زراعة أشجار «الغاف» في عدد من المناطق في مصفح والمناطق الواقعة ضمن اختصاصات المركز، كما قام مركز بلدية مصفح بتوزيع شتلات أشجار الغاف على السكان مجاناً.

من جانبه أكد علي طارش المحيربي مدير مركز بلدية مصفح أن هذه المبادرة جاءت تجسيداً للقرار الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد شجرة «الغاف» شعاراً رسمياً لعام التسامح 2019، وتأتي مبادرة البلدية تعبيراً عن تفاعلها مع قيم التسامح والخير والعطاء.

ومشاركة أفراد المجتمع بهذه المناسبة، وتحفيز المجتمع على الارتقاء بقيم التسامح والنماء كون شجرة الغاف تمثل رمزاً وطنياً يتصل بصلات وثيقة مع تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الأصيل، ونظراً لكونها من الأشجار الوطنية الأصيلة وعنوان الاستقرار في وسط الصحراء، وتمثل قيمة ثقافية كبيرة في الإمارات.

وأضاف المحيربي أن المبادرة شملت زراعة أشجار «الغاف» في عدة مناطق في منطقة مصفح الصناعية، وكذلك توزيع شتلات أشجار الغاف على بعض المحلات التجارية لزراعتها أمام واجهات المحلات بهدف الحفاظ على البيئة وتجميل المظهر العام.

وقد بلغ عدد الأشجار التي تمت زراعتها حتى الآن ضمن المبادرة أكثر من 219 شجرة غاف، وتوزيع عشرات الشتلات مجاناً.