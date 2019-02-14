«الإمارات للإنترنت الآمن» تمنح عضويتها الفخرية للشيخة صيد القاسمي

المصدر: أبوظبي - البيان

منحت جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، شهادة عضوية الجمعية الفخرية للشيخة صيد بنت صقر القاسمي رئيسة جوبيتر العربية، وذلك للدعم الكبير والمثمر الذي منحته للجمعية؛ من أجل مجتمع آمن يعيش فيه الأطفال بعيداً عن مخاطر الإنترنت.

وقدم العضو المنتدب للجمعية المهندس عادل الكاف الهاشمي، الشهادة لرئيسة جوبيتر العربية؛ تقديراً لجهودها في مجال الابتكار ومبادراتها المجتمعية.

وأكدت الشيخة صيد بنت صقر القاسمي أهمية دعم كل المؤسسات والجمعيات، التي تعنى بحماية المجتمع من المخاطر.

وقال الهاشمي: «تحرص جمعية الإمارات للإنترنت الآمن على تقديم الدعم الفردي والمجتمعي والمؤسسي لرؤية ونشاطات ومبادرات الجمعية، التي تسعى إلى توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال».