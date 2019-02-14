تقديم 1744 بلاغاً عبر التطبيق الذكي لـ«نيابة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

بلغ إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها النيابة العامة في أبوظبي عبر تطبيق «بلغ النيابة» منذ إطلاقه منتصف العام الماضي إلى نهاية العام الماضي 1744 بلاغاً، فيما وصل إجمالي عدد مرات تحميل التطبيق من قبل الجمهور إلى 7819 تحميلاً، وذلك وفقاً لإحصاءات النيابة للعام 2018.

ونوهت النيابة العامة، بأن تدشين تطبيق «بلغ النيابة» رسمياً في نهاية شهر مايو من عام 2018، يأتي في إطار جهودها نحو تعزيز ثقافة التواصل بين أفراد المجتمع والسلطة القضائية، عبر تسخير الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية في التبليغات القانونية، بصورة تسهم في جهود حفظ أمن المجتمع، في إطار المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن توفير الجهد والوقت على المتعاملين.

وتم تصميم التطبيق، الذي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية، لتوفير كافة المعلومات الخاصة بإجراءات التبليغ لدى النيابة العامة، بشكل ذكي وسهل ومبسّط، وبأقل عدد من الخطوات. ويحتوي التطبيق، ضمن باقات خدماته، على خانة تتيح للمتعاملين شرح تفاصيل الواقعة التي يريد التبليغ عنها، ومكان وتاريخ ووقت وقوعها، مع إمكانية إرفاق أدلة تسجيلية أو صور أو مجلدات.

وتستهدف هذه الخدمات تشجيع المتعاملين التقدم والتبليغ عن الوقائع المعاقب عليها وفقاً للقانون، حيث يوفر التطبيق كافة المعلومات الخاصة بآليات إدخال البلاغ مع منح المتعامل هامشاً كبيراً من السرية في التبليغ عن الواقعة.