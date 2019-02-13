"محمد نور" تحتفل بشهر الابتكار

المصدر: دبي -البيان

أقامت مدرسة محمد نور للتعليم الأساسي معرضاً للمبتكرين من أبنائها الطلبة احتفالاً بشهر الابتكار حيث تتسابق الجهات الحكومية والخاصة إلى الإدلاء بدلوها وتقديم خدماتها بطرق فريدة تدل على إيمانها بأن الابتكار والتجديد هما الضامن لمستقبل زاهر، وهو نهج تسير عليه الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة.

وقالت ميمونة الجوهري إن المعرض يشكل منصة رئيسية للاحتفاء بالأفكار والمشاريع الإبداعية عبر إتاحة الفرصة للموهوبين من الطلبة لتسليط الضوء على إبداعاتهم وإبراز مواهبهم الفريدة والمساهمة في نشر ثقافة الابتكار وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تسعى للوصول بمكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجال الابتكار .

من جهتها قالت كلثم السويدي إن شهر الإمارات للابتكار الذي انطلق في الأول من فبراير ويستمر على مدار 28 يوماً يجسد توجهات قيادة دولة الإمارات، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل الابتكار إلى ثقافة يتبناها مجتمع الإمارات، ومنهج عمل للحكومة في أن تكون الإمارات من بين الدول الأكثر ابتكاراً في العالم برأسمال بشري وقدرات وبني تحتية متطورة تستند للبحث العلمي.

وشكر الطلبة المبتكرون القائمين على المعرض لاتاحة الفرصة لعرض مشاركاتهم وابتكاراتهم من خلال فعاليات المعرض مؤكدين أن مثل هذه المعارض تسهم في خلق بيئة مناسبة للإبداع والتميز.

وزار المعرض مجموعة من مديرى المدارس الذين أثنوا على مشاركات الطلبة وإبداعاتهم الابتكارية المختلفة وربط البيت بالمدرسة ومن ثم بالمجتمع و خلق مشاريع ابتكارية قائمة على إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك والاستفادة من الطاقة الشمسية.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وجّه بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار إلى شهر الإمارات للابتكار، لتنظم فعالياته في الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2018، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية من أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر 2016.