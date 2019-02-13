خدمة جديدة للجمهور من غرفة عمليات شرطة أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خدمة جديدة بتخصيص رقمي الهاتف ‪02999‬ لمدينة أبوظبي، و03999 لمنطقة العين لتعزيز التواصل ونقل المعلومات للجمهور عند الإتصال من مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات.

ودعا العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية الجمهور الى التجاوب مع هذه الارقام التي تهدف الى تقديم الخدمات الشرطية للجمهور ضمن جهود لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.