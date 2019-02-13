شراكة حصرية بين «نون» و«حماة الوطن»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن أمس عن شراكة حصرية بين مؤسسة «نون»، للتجارة الإلكترونية و«حماة الوطن» لتقديم خدمات وخصومات مميزة لرجال ونساء القوات المسلحة، خلال حفل توقيع حضره ضباط من القوات المسلحة وحماة الوطن ومحمد العبار مؤسس «نون»، والذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وأوضح اللواء الركن طيار خلف ناصر القبيسي رئيس هيئة الإمداد في القوات المسلحة، أن هذه المبادرة تأتي إيماناً منا بأهمية الخدمة المجتمعية، وبموجبها يتم منح أفراد القوات المسلحة من حَملة بطاقة حماة الوطن وعائلاتهم خصومات وامتيازات على مختلف المشتريات عبر منصة نون.

وأفاد محمد العبار مؤسس «نون»، بأن توقيع هذه الاتفاقية تهدف لخدمة أبناء الوطن وقال، إن التجارة الإلكترونية تعطي خيارات واسعة للمستهلك لكافة مشترياته، موضحاً أن «نون» تقدم سوقاً رقمية حيوية تركز على تلبية احتياجات العملاء، وتدعم السوق المحلية عبر تجربة تسوق جديدة ومبتكرة.

وسيتم منح الخصومات عن طريق برنامج حماة الوطن، وسيتم تطبيقها على جميع فئات التسوق من بينها الأزياء والمنتجات المنزلية والإلكترونيات والبقالة.