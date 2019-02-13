دورة لتأهيل مندوبي مكاتب المحاماة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة الرابعة من برنامج التكوين الأساسي لمندوبي مكاتب المحاماة، بمشاركة 116 مندوباً بينهم 4 سيدات، ليصل عدد الحاصلين على البرنامج من مندوبي مكاتب المحاماة منذ انطلاقه العام الماضي؛ 282 مندوباً بينهم 13 سيدة.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي؛ أن البرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، يأتي في إطار الخطوات التنفيذية للائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات أبوظبي، والتي تؤكد على ضرورة خضوع مندوبي مكاتب المحاماة لدورة تأهيلية كشرط لقبولهم في قائمة المندوبين المعتمدين أمام محاكم ونيابات أبوظبي.

إضافة إلى شرط حصولهم على إجازة في القانون. مشيرةً إلى أن تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحاماة المقيدين بالدائرة تعد من الخطوات الإدارية التنظيمية التي تهدف إلى تعيين أشخاص متخصصين وتحد من ظاهرة المندوبين غير المرخصين.

ومن جهتها أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن برنامج التكوين الأساسي لمندوبي مكاتب المحاماة؛ يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لعمل مندوبي مكاتب المحاماة، وكذلك تزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة فعّالية وتميز. وأضافت أن البرنامج يتضمن عدداً من المحاور أهمها التعريف بالنظام الإلكتروني لدائرة القضاء، ومعايير العلاقة بين مندوبي المحامي والموكل.