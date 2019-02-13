«تكافل شرطة دبي» يناقش طلبات الموظفين

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع صندوق التكافل الاجتماعي، وناقش الاجتماع عدداً من الطلبات والموضوعات المتعلقة بالخدمات الإنسانية والاجتماعية.

والطلبات التي تقدم بها موظفون من شرطة دبي، لمساعدتهم في تغطية تكاليف العلاج أو شراء أجهزة طبية خاصة بالمرضى، إضافة إلى مناقشة التوجهات وآليات العمل التي تضمن تحقيق الأهداف الرئيسة من إنشاء الصندوق، الذي يعد من أبرز الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لجمهورها الداخلي وأسرهم.

واكد اللواء المري أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي موظفيها اهتماماً خاصاً وفق عمل مؤسسي منظم، كما تلتزم بالوصول إلى الجميع والقيام بالزيارات الميدانية وتعزيز الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

عقد الاجتماع في مبنى القيادة بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، والعميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي.

يذكر أن صندوق التكافل الاجتماعي أنشئ في شرطة دبي منذ العام 1989 بهدف تنمية روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد شرطة دبي، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي بينهم.

بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية في العمل. ويسعى الصندوق إلى تقديم المساعدات الإنسانية لمنتسبي القوة من مدنيين وعسكريين، في حال تعرضهم لأزمات إنسانية وظروف طارئة مثل الحرائق أو مصاريف العلاج، ولعل أهم المبادرات الإنسانية التي يقوم بها الصندوق هي مساعدة أبناء العاملين من أصحاب الهمم في رسومهم الدراسية.