حملة برأس الخيمة لمحاربة الابتزاز الإلكتروني

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة توعوية لمحاربة التهديد بـ«الابتزاز الإلكتروني»، بالتعاون مع كليات التقنية العليا برأس الخيمة، لتوعية الطلاب والطالبات من التعرض إلى التهديد والابتزاز الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت من خلال عناوين البريد، أو المواقع الإلكترونية، أو شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.

انطلقت الحملة بحضور الرائد خالد حسن النقبي رئيس قسم الشؤون الإعلامية، والنقيب هدى إبراهيموه الشحي من فرع التوعية والحملات الإعلامية، والملازم أول محمد الشرهان من قسم الجريمة الإلكترونية، فيما مثل جانب إدارات كليات التقنية مريم الهفيت مدير أول الخدمات المساندة بكليات التقنية للطالبات، بهدف نشر وتعزيز ثقافة التوعية الأمنية بمكافحة الابتزاز الإلكتروني في المجتمع.

ضمن شريحة طلبة الكليات، حفاظاً على الحريات الشخصية من الانتهاك، وصوناً للحقوق والأموال، حتى لا يسقط أفراد الجمهور، وبعض المراهقين من فئة الطلبة في أيدي المبتزين المحتالين الذين يسعون إلى سرقة أموال الغير بأي طريقة للحصول على الكسب غير المشروع، وذلك انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وتطبيقاً لمبادرة نشر وتطوير برامج التوعية الأمنية، للوقاية من الجريمة وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة، بالمشاركة المجتمعية في مكافحتها عبر برامج التوعية والتثقيف الأمني.