استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في البلاد اليوم ليكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية نشطة تصبح معتدلة السرعة خلال الليل.

وذكر المركز أن درجات الحرارة ستميل للارتفاع الطفيف غداً الخميس، حيث يكون الطقس رطباً خلال الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأدت حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها الدولة خلال اليومين الماضيين وتستمر اليوم «الأربعاء» إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة أمس، وكانت مصحوبة برياح نشطة وصلت سرعتها إلى 60 كم/‏‏‏س عملت على إثارة الغبار والأتربة على اليابسة وانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر أحياناً واضطراب البحر وارتفاع الموج على 8 أقدام في العمق.

واستعدت إدارات الطوارئ بالبلديات والهيئات المعنية بالدولة لاستقبال المطار، ورفعت من درجة استعدادها للتعامل مع سقوط الأمطار وتراكم المياه في الشوارع والأماكن المنخفضة، كما بدأت شرطة المرور بالإمارات في تحذير السائقين من السرعات الكبيرة لما تمثله من خطر.

واتخذت إدارة الطوارئ في بلدية العين بالتعاون مع الجهات المعنية كافة الاحتياطات اللازمة في حال ورود أية شكاوى، فيما باشرت الدوريات المرورية تنظيم انسياب الحركة المرورية.

وشهدت رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة أدت لجريان الأودية والشعاب الجبلية وشلالات جبل جيس، فيما ارتفع منسوب المياه في مناطق السدود بالمناطق الشمالية في الإمارة.

ودعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر.

وأكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان جاهزيتها التامة لاستقبال موسم هطول الأمطار.