سرور بن محمد وهزاع وسيف بن زايد يحضرون أفراح الفهيم

المصدر: ■ أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة حفل الاستقبال الذي أقامه طه عبد الجليل الفهيم بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد عبد الرحيم الفهيم.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق فيرمونت بأبوظبي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.