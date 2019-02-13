طحنون بن محمد ونهيان بن زايد يعزيان حمد بن رغش الشامسي في وفاة عمته

المصدر: ■ العين - وام

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى حمد مبارك بن رغش الشامسي، في وفاة عمته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في مجلس زاخر بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وعدد من المسؤولين.

وفي إطار آخر، قدّم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء إلى كل من حمد مبارك بن رغش الشامسي في وفاة عمته، وراشد علي مفتاح الشامسي وإخوانه في وفاة والدتهم، وذلك بمجلس العزاء الذي أقيم بمجلس زاخر في مدينة العين. رافق سموه، خلال تقديمه واجب العزاء، الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان.