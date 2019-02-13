«تنفيذي الشارقة» يناقش الخطة الإسكانية لمواطني الإمارة حتى 2040

المصدر: ■ الشارقة - البيان

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الخطة الإسكانية لمواطني إمارة الشارقة حتى عام 2040.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

وقدم المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة عرضاً يتضمن محاور الخطة التي ارتكزت على وضع الخطة العامة لمناطق الامتداد والتوسع العمراني للمناطق السكنية بالإمارة، وأنظمة التكثيف العمراني للمناطق القائمة لرفع كفاءة استغلال الأراضي، وأنظمة التجديد والارتقاء الحضري للمناطق القديمة في مدن الإمارة، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية والتشريعية لإسكان المواطنين حتى 2040.

وخلصت الدراسة إلى تقديم عدد من المقترحات التي من شأنها خدمة الخطة السكانية حتى عام 2040.

مواضيع

كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، واتخذ المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من هيئة الشارقة الصحية بشأن منظومة التأمين الصحي، وأكد عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للملحقين بمنظومة التأمين الصحي في إمارة الشارقة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير الحياة الكريمة والرعاية الصحية لمواطني الإمارة والعاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية.

خدمات

واعتمد المجلس التوصيات التي تقدمت بها هيئة الشارقة الصحية لتطوير خدمات منظومة التأمين الصحي في الإمارة، وتحسين نوعية الحياة الكريمة لمواطني الإمارة والمستفيدين من خدمات التأمين الصحي.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار الأجنبي في الإمارة.

وبارك المجلس مرور 30 عاماً على انطلاق البث التلفزيون في إمارة الشارقة وإطلاق الهوية الجديدة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مشيداً بالمسيرة الإعلامية المتميزة والرصينة والتي تعكس توجهات الإمارة.