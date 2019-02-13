محمد وطارش وأحمد عيد المنصوري يتلقون العزاء في وفاة والدتهم

المصدر: دبي-البيان

تلقى اللواء المتقاعد محمد عيد المنصوري، وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، العزاء من المسؤولين والمواطنين في وفاة والدتهم التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أمس الأول.

وأعرب المعزون الذين قدموا إلى خيمة العزاء الكائنة في منطقة جميرا 3 بجوار مسجد الشيخ محمد بن راشد، عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.