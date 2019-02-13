استمرار منافسات مسابقة «هند بنت مكتوم» للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

اشتد التنافس بين 17 متسابقاً ومتسابقة لتحقيق الفوز والمراكز الأولى في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وجمع من مرافقي المتسابقين والمتسابقات وعائلاتهم وجمهور الحضور المتابع للمسابقة القرآنية المحلية من أنحاء إمارات الدولة.

وقد شارك في اليوم الثالث للمسابقة 8 متسابقين، كما تنافست 9 متسابقات بلجنة الإناث، وأشاد الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري عضو لجنة التحكيم، بالمستوى المتميز للمتسابقين في الأداء والحفظ والأحكام وحسن الصوت، وبالعدد الكبير الذي تقدم إلى المسابقة من كل مراكز وهيئات التحفيظ بالدولة.

وقال إنه شارك بوصفه متسابقاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم عام 2000، وهذا شرف كبير له.