راشد بن حميد: الإمارات منارة للإبداع وصرح للتميز

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت منارة للإبداع وصرحاً للتميز ودولة رائدة في مختلف المجالات لافتاً إلى أن الاحتفال بشهر الابتكار في كل إمارة في دولتنا لتقديم صورة رائعة عن التميز والخروج عن المـألوف.

جاء ذلك خلال تدشينه مكتب المستقبل الذي عمل على بلورة فكرته وتنفيذه مركز عجمان X التابع للدائرة، وبحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة.

وقال راشد بن حميد: «إننا نسعى لدعم الابتكارات الساعية لتحسين حياة كل فرد في المجتمع ونعزز المشاريع المتميزة التي تطور عمل الموظف وتجود بيئة عمله فمكتب المستقبل هو مكتب ذكي بامتياز يقدم خدمات متنوعة للموظف ليمنحه بيئة عمل مثالية للإبداع والتفكير الإيجابي»، مبيناً أن ما رأيناه مدعاة للفخر فالمكتب يتمتع بخواص السهولة والرفاهية والأمن والسلامة التامة والتحكم التام من التطبيق الذكي.

وذكر أن مركز عجمان X التابع للدائرة يسعى لتوفير بيئة عمل مستقبلية وابتكارية يتوافر فيها كافة مقومات السعادة والرفاهية متيحةً المجال للموظف للإبداع والعمل البناء والسعي نحو التفكير البناء ولا يدخر جهداً يذكر لدعم المبدعين وتعزيز أفكارهم وتنمية مواهبهم لدعم الإبداع وتطبيق الأفكار النيرة والمقترحات البناءة التي تساهم في ارتقاء الدائرة.

واطلع الشيخ راشد بن حميد على فعاليات الدائرة احتفاءً بأسبوع الابتكار والتي أقيمت في مركز عجمان X حيث بدأ جولته في المركز بالاستماع لشرح تفصيلي قدمه أصحاب الهمم الموهوبون الذين عرضوا مشاريعهم المبتكرة التي تبرهن على إراداتهم العالية وإمكانياتهم الكبيرة ورغبتهم في تقديم الأفضل للمجتمع بأسره رغم التحديات.