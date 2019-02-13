35 مشروعاً مميزاً ضمن معرض الابتكار بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

افتتح الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية ورئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار معرض الابتكار الذي نظمته منطقة أم القيوين التعليمية في قاعة الاتحاد صباح أمس بمشاركة 53 طالباً وطالبة من 13 مدرسة حكومية وخاصة، حيث عرض الطلبة المشاركون 35 مشروعاً ابتكارياً متعددة الاستخدامات.

ومن أبرز المشاريع المعروضة مشروع (الشاحن البديل) للطالبة ميرا خالد وتدرس بمرحلة رياض الأطفال الروضة الثانية، وهو عبارة عن شاحن بديل مزود ببطارية وشاحن سيارة وبعض الأجهزة الإلكترونية، ويهدف إلى شحن كافة أجهزة الهواتف النقالة في حال انفصال التيار الكهربائي.

كما حوى المعرض ابتكار (الروبوت المساعد لأصحاب الهمم) من تصميم الطالب علي حسن وهو من أصحاب الهمم ويدرس بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة أم القيوين للتعليم الأساسي.

والذي أكد أن الهدف من الابتكار أن يتمكن أصحاب الهمم من الاعتماد على أنفسهم في حال القيام بعملية التسوق أو داخل المنزل – خصوصاً – وأن الجهاز تم تزويده بحساسات ضوئية ووضعه على الكرسي المتحرك.

إضافة إلى تزويده باللونين الأخضر والذي يدلل على الأمان، والأحمر والذي يدلل على الخطر ما يمكن صاحب الهمم أن يتفاداه، كما تم عرض مشروع (السترة الذكية) والتي تساعد أصحاب الهمم على التواصل مع الآخرين من خلال تزويده بحساسات ضوئية وإشارات وألوان تعرف بالحالة المزاجية لصاحب الهمم.

صقل المهارات

وثمن الشيخ عبدالله بن سعود المعلا دور المنطقة التعليمية واهتمام إدارات المدارس بصقل مهارات الطلاب وإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم في المجال التعلم والمعرفة والمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة في رعاية المواهب المبدعة.

من جهته أكد سعيد علي بن حسين القائم بأعمال مدير منطقة أم القيوين التعليمية أن المعرض يضم ابتكارات جديدة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، تعرض لأول مرة في شهر الابتكار 2019.