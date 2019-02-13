ولي عهد رأس الخيمة يعزي بوفاة حمدان سيف العلكيم

المصدر: ■ رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له حمدان سيف العلكيم الزعابي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرفاعة برأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته للبروفيسور حسن حمدان العلكيم الزعابي، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وإخوانه سيف حمدان العلكيم الزعابي رئيس قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة بمصرف أبوظبي الإسلامي، وصقر وعبيد وأحمد وإبراهيم ومحمد وعبدالله ويوسف وفارس بوفاة والدهم، ولذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء..

الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، وخميس بوهارون نائب رئيس مجلس إدارة مصرف بوظبي الإسلامي وعدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان البلاد والمعزين.