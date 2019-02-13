«محمد بن راشد للفضاء» يستقبل مدير «الوكالة الروسية»

المصدر: دبي - البيان

استقبل يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، ديميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس).

واستمع روغوزين إلى شرح لبرامج ومبادرات المركز، التي من أبرزها إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» الذي تم تصنيعه بالكامل داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، إضافة إلى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) والمخطط أن يصل إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد الإمارات.

وقال الشيباني: «تشكّل شراكتنا مع وكالة الفضاء الروسية خطوة مهمة ضمن جهودنا لتعزيز قطاع الفضاء الإماراتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجّه بضرورة التأسيس لقطاع فضاء من طراز عالمي يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تم إجراء سلسلة من الاختبارات بالتعاون مع وكالة «روسكوسموس» لاختيار أول رائدي فضاء إماراتيين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء».

من جهته، قال روغوزين: «لقد أتممنا المحادثات مع شركائنا في مركز محمد بن راشد للفضاء حول إرسال رائد فضاء إماراتي في مهمة إلى محطة الفضاء».