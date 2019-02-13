«خليفة للابتكار» يناقش بيئة عمل ريادة الأعمال التكنولوجية بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

نظّم مركز خليفة للابتكار الكائن في جامعة خليفة، أمس، جلسة نقاش حول نتائج دراسة «بيئة عمل ريادة الأعمال التكنولوجية في دولة الإمارات العربية المتحدة» بحضور ممثلين عن غوغل وجمعية البيت متوحد وصندوق خليفة، مع عدد من خبراء التكنولوجيا.

وتمّ التكليف بإجراء الدراسة من قبل غوغل وتنفيذها من قِبل «أو سي آند سي» للاستشارات الاستراتيجية بالتعاون مع «ومضة».

وتبادل المشاركون وجهات النظر حول المناخ الحالي لبيئة عمل ريادة التكنولوجيا وكيفية تحقيق تقدم في الصناعة فيما يتعلق بتمويل رأس المال الحكومي والسياسات الموصى بها لمساعدة شركات التكنولوجيا الناشئة على الازدهار.

كما حضر الحدث مجموعة واسعة من المهتمين بصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، فضلاً عن التنفيذيين في القطاعين الخاص والعام من البنوك ومؤسسات التنمية الاقتصادية وشركات التكنولوجيا وأصحاب المشاريع من الشباب الطموحين.

وفي أعقاب جلسة النقاش حضر رواد الأعمال المحليون وأصحاب الشركات الناشئة جلسة تدريبية في المهارات الرقمية بهدف اكتساب خبرات مباشرة حول الفرص المتنوعة التي يوفرها الإنترنت وكيفية تعزيز وجود الشركات على الشبكة.

وقال عبد الله النيادي عضو مجلس الإدارة لجمعية البيت متوحد: «إن إحدى ركائز عملنا الرئيسية في الجمعية دعم الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهذا سبب رغبتنا في مواصلة علاقتنا الطويلة الأمد مع غوغل والتعاون مع صندوق خليفة بوصفه شريكاً في تنمية وتطوير هذه النتائج».

من جانبه قال عبد الله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «أثبتت جلسة النقاش اليوم أنها منصة استراتيجية أتاحت للمشاركين فرصة تسليط الضوء على مستقبل ريادة الأعمال التكنولوجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهامات هذا القطاع المهمة في الجهود المبذولة لتحقيق النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وقال سليم إده رئيس السياسة العامة والعلاقات الحكومية لدى غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‎: «رواد الأعمال هم نبض اقتصاد الإمارات في حين قطعت الدولة شوطاً طويلاً في هذا المجال إلا أن تحديات كبرى عديدة لا تزال قائمة أمام رواد الأعمال ».