2.7 مليون شجرة غاف في منطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكّد محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، أن منطقة الظفرة تضم حالياً أكثر من مليونين و700 ألف شجرة غاف.

إضافة إلى العديد من الأشجار المختلفة والنباتات البرية، مشيراً إلى أن البلدية تقوم بالعناية الكاملة لحماية أشجار الغاف بالمنطقة، حيث يتم ريّها ورعايتها بصورة مستمرة، استكمالاً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي الزراعة والمحافظة على البيئة اهتماماً كبيراً.

وأشاد المنصوري باختيار قيادتنا الرشيدة شجرة الغاف شعاراً لعام التسامح، ما يؤكد حرص قيادتنا على موروثنا الشعبي وبيئتنا التي نفخر ونعتز بها، حيث ترمز شجرة الغاف للخير والعطاء، وكانت ملاذاً يلتقي فيه الآباء والأجداد للتشاور في أمور حياتهم.