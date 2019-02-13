تنظيف وصيانة 7 أودية في العين

المصدر: العين – داوود محمد

باشرت إدارة الصحة العامة ببلدية العين مشروع تنفيذ أعمال تنظيف الوديان بعد توقيع العقد مع الشركة المختصة، حيث يشمل المشروع مناطق مدينة العين بالإضافة لعدد 7 أودية رئيسية في المدينة.

وأكد هزام عبد الله هزام، مدير المشروع، رئيس قسم خدمات الصحة العامة، أن المشروع يقوم على إجراء أعمال تنظيف وصيانة الوديان في مدينة العين، بهدف المحافظة على المظهر الجمالي العام للمدينة.

وقال الظاهري إنه ستتم إزالة المخلفات من الوديان وإزالة الأشجار الضارة، والحشائش العشوائية الضارة، كما سيتم إغلاق جميع المداخل والفتحات العشوائية في الوديان، مما يضمن حماية الأفراد ومنع الممارسات والسلوكيات الخاطئة.