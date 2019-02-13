رفع كفاءة 36 منتسباً بشرطة أبوظبي في التعامل مع ذوي الضحايا

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 36 منتسباً من شرطة أبوظبي، من دورة التعرف على ضحايا الكوارث والإصابات الجماعية، والتعامل مع ذويهم.

وتناولت الدورة التي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، بمقر مركز الاتصال التابع لمكتب شؤون الضحايا في الإدارة، آليات تلقي الاستفسارات من أهالي الضحايا، وإعداد التقارير وقوائم المفقودين وتسجيل بيانات الناجين والمصابين، كما ركزت على أساليب إبلاغ ذوي المفقودين بأفضل الطرق الإنسانية، وأخذ الاعتبارات الاجتماعية والعادات والتقاليد في المناطق المختلفة داخل الدولة وخارجها.

وحث المقدم سيف العرياني، نائب مدير إدارة الأزمات والكوارث، الخريجين على بذل المزيد من الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، في تنفيذ المهام، والارتقاء بمجالات العمل المهني.