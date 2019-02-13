قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقد سير العمل في مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، يرافقه العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، والخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة، وفريق التفتيش الأمني، بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

وكان في استقباله، العميد سليمان محمد الكيزي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد أحمد عبد الله جكة رئيس مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمركز.

وبدأت الجولة بتفقد الطابور العسكري للضباط وصف الضباط والأفراد حاثاً إياهم على بذل مزيد من الجهد لتطوير العمل، بعدها تفقد الآليات والمركبات العسكرية بالمركز للوقوف على المعوقات التي من المحتمل أن تصادف سير العمل، واستمع إلى آراء العاملين وملاحظاتهم، واطمأن خلالها على التسهيلات وسرعة الإجراءات المتبعة، واطلع على إجراءات سير العمل في كافة الأفرع وكيفية تسجيل البلاغات ومتابعة كافة القضايا وكيفية تحويلها.

وعقد قائد عام شرطة رأس الخيمة اجتماعاً مع ضباط المركز للتأكد من تطبيق معايير التفتيش السنوي من حيث المهام الإدارية الخاصة بالمركز وذلك ضمن إطار تحقيق إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان تقديم الخدمات الأمنية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، والوقوف على متطلبات وتحديات العمل وتوجيه التوصيات سعياً لتعزيز الأمن والأمان.