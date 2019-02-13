«الطوارئ والأزمات» تدرّب 9303 أشخاص منذ تأسيسها

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

أكد الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة أولت اهتماماً خاصاً ببناء كوادر وطنية مؤهلة تتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمتين في كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

مشيراً إلى أنه منذ نشأة الهيئة وحتى الآن تم تدريب أكثر من 9303 متدربين على مستوى الهيئة والجهات المعنية الاتحادية والمحلية في مجال الطوارئ والأزمات، واستمرارية الأعمال والتعامل مع الأزمات الخاصة بالطاقة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وقال، إن الهيئة نظمت لموظفيها وللجهات المعنية العديد من الدورات المتخصصة في مجال الطوارئ والأزمات، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية أكثر من 500 دورة تدريبية بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة على منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي تعتمد على المجالات التالية: (الوقاية، الاستعداد، الاستجابة، التعافي).