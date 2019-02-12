"طرق دبي" توقع مذكرة تفاهم مع "سكاي وي غرينتك" لتطوير شبكة النقل المعلّق

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة "سكاي وي غرينتك Skyway Greentech " إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير أنظمة النقل المعلقة على مستوى العالم، وذلك في إطار التعاون في تقديم حلول مستقبلية للحد من الاختناقات المرورية عبر تطوير شبكات نقل وحدات النقل المعلقة التي تعمل بتقنية أنظمة النقل المعلّقة، مما يضمن السرعة والأمان والتوفير في الموارد.

وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، كما تأتي في إطار المساعي التي تعمل بها الهيئة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي.

وقع الاتفاقية عن الهيئة عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعن شركة "سكاي وي غرينتكSkyway Greentech " بافل سكويبيدا المدير العام وذلك في المبنى الرئيس للهيئة.

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس: "وقعنا هذه الاتفاقية ضمن إطار سعي الهيئة لاستشراف المستقبل وتقديم أفضل التقنيات والخدمات بمستويات عالمية، وبما يسهم بتطبيق تكنولوجيا نقل عام مبتكرة وبالتالي التشجيع على رفع نسبة استخدام وسائل النقل العام ما يسهم بدوره في الحد من الازدحام المروري وتحسين نمط الحياة في الإمارة، وذلك من منطلق التزام الهيئة بتحقيق الأجندة الوطنية وزيادة استخدام الطاقات النظيفة في مجال قطاع النقل ما يضمن استدامته"، وإن الهيئة تعمل على تشجيع المواطنين والمقيمين في دبي على استخدام وسائل النقل المشترك والجماعي، من خلال تقديم أنظمة نقل مستقبلية ومتطورة، بالإضافة إلى تطوير وتحسين شبكة وأنظمة النقل المستدام في دبي.