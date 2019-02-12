فيديو.. حالة عدم استقرار جوي واضطراب الموج في الخليج العربي وبحرعمان

المصدر: وام

حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في كل من الخليج العربي وبحر عمان من إضطرابهما بسبب حالة عدم الإستقار الجوي الحالية والتي تكون مصحوبة بسحب ركامية رعدية وقد تكون ممطرة ومصحوبة برياح نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى 60كم/ساعة على الخليج العربي.

ونبه الى ان الرياح ستؤدي إلى إرتفاع الموج مابين 7 إلى 9 وقد يصل إلى 11 قدماً في العمق. بينما تكون نشطة على بحر عمان وسرعتها 50كم/ساعة وتؤدي إلى إرتفاع الموج من 5 إلى 7 وقد يصل إلى 8 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 6 مساء اليوم.

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تصوير ابراهيم صادق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5dIQVaQxcO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٢ فبراير ٢٠١٩

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تصوير ابراهيم صادق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DbzIwlTkg8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٢ فبراير ٢٠١٩