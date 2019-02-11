الإمارات ضيف شرف المهرجان الوطني للشباب المبدعين في المغرب

المصدر: الفجيرة - البيان

تحل دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للشباب المبدعين بالمملكة المغربية خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.

وتهدف الدورة الجديدة، التي ينظمها منتدى الفن والإبداع المغربي في مدينة مكناس المغربية بحضور عربي ودولي، إلى الاحتفاء بالإبداع الإنساني وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي والاحتفاء بقيم المحبة والتسامح.. حيث يترأس وفد الإمارات الشاعر خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ويصاحبه كل من الشاعر الدكتور طلال الجنيبي، والباحث التراثي علي عوض المنهالي.

وأوضح الظنحاني أن جمعية الفجيرة الثقافية أعدت برنامجاً متكاملاً للمشاركة في المهرجان يتوافق مع أهداف «عام التسامح» بالدولة؛ ويتضمن عرضاً لفيلم وثائقي يتناول إنجازات الإمارات في المجالات كافة، وقراءات شعرية وفقرات تراثية وعروضاً للأزياء الإماراتية، وورشة للفن المسرحي يقدمها المخرج أزل إدريس، إضافة إلى توقيع عدد من المؤلفات الأدبية الإماراتية وتقديمها إهداءات للجمهور.

وأكد الظنحاني حرص جمعية الفجيرة الثقافية من خلال مبادرتها الدولية «سفراء زايد» على المشاركة في المحافل الثقافية في مختلف العواصم العربية والعالمية بهدف التعريف بالواقع الثقافي الإماراتي ونشر ثقافة وتراث الدولة حول العالم، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر.