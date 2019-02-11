«ذبيحتي» خدمة إلكترونية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: العين ــ داوود محمد

أطلقت مسالخ بلدية مدينة العين تطبيق «ذبيحتي» الإلكتروني، بالتعاون مع شركة الواحة للمواشي، حيث يمكن للمستهلك الحصول على ذبيحته وفق المواصفات التي يقوم باختيارها من خلال التطبيق، ليصل طلبه إلى منزله في أقل من ثلاث ساعات فقط، بهدف مساعدة النساء وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، ممن لا يستطيعون الذهاب إلى المسالخ.

وقال حسن الكعبي، رئيس قسم المسالخ العامة ببلدية مدينة العين: «نسعى من خلال تقديم خدمة ذبيحتي الذكي لراحة المتعاملين وتسهيل الحصول على الخدمة سعياً لإسعادهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة لعدد من فئات المجتمع، ممن لا يستطيعون زيارة المسالخ، ويوفر التطبيق، كذلك فرصة الحصول على صورة للماشية قبل عملية ذبحها، وفيديو مفصل لعملية الذبح بما يحقق الشفافية والمصداقية أمام العميل».

وأوضح يضمن التطبيق الذكي توفير الحيوانات الجيدة والسليمة صحياً وبإشراف بيطري من أطباء البلدية وكذلك طاقم الشركة من بيطريين وفنيين، بالإضافة لخدمات تجهيز وتقطيع الذبيحة بالكامل أو بعض أجزائها حسب طلب المتعامل، علاوة على تغليف اللحوم لنقلها مبردة وحفظها بشكل سليم لتبقى طازجة لتصل للعميل مجاناً وبوقت قياسي لا يزيد عن 3 ساعات.

وأضاف تهدف مسالخ بلدية مدينة العين إلى إسعاد المتعاملين وإرضائهم والمساهمة في تفعيل الخدمات والتطبيقات الذكية للتسهيل على العملاء، والتقليل من مخاطر الذبح العشوائي، وضمان توفير لحوم خالية من الأمراض وفق أعلى مستويات ومعايير الصحة والسلامة العالمية.

مشيراً إلى أن مسالخ بلدية مدينة العين استقبلت أكثر من 300 ألف ذبيحة في العام 2018، بمسالخها التسعة الموزعة على جميع قطاعات مدينة العين، فيما قام مختبر رقابة اللحوم التابع لبلدية مدينة العين بسحب 1409 عينات متنوعة من اللحوم والمياه والمسحات المتنوعة للتأكد من صحة وسلامة اللحوم المنتجة والذبائح المشكوك في صلاحيتها، ومطابقة المياه المستخدمة للمواصفات والمقاييس المتبعة، ومدى فاعلية وجودة عمليات التنظيف والتطهير للأدوات والمعدات المستخدمة في المسالخ، بالإضافة لضمان التزام العاملين تطبيق جميع الممارسات الصحية الجيدة في العمل.