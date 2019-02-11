إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الأرشفة لمواصلات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مواصلات الإمارات، ممثلة بمركز إدارة المرافق، المرحلة الثالثة من مشروعها للأرشفة، وذلك بعد اكتمال المرحلتين الأولى والثانية مع حلول العام الجاري 2019.

واستعرض عبد الرحمن الكمالي مدير إدارة المرافق، ما تم إنجازه، مبيناً أن عنوان المرحلة الحالية هو «التنفيذ»، وهي تأتي في أعقاب إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في أبريل الماضي، التي تجلّت حينها بحصر الملفات والوثائق والمستندات لمعظم المراكز والإدارات والفروع التابعة للمؤسسة، بغية تقدير حجم العمل وتحديد المتطلبات الزمنية والتقنية اللازمة للإنجاز، ومن ثم أعقبتها مواصلة العمل في المرحلة الثانية من المشروع عبر الاجتماع مع كل الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة، لمناقشة المشروع والتوعية به.

وتوقّع الكمالي أن تستمر المرحلة الثالثة ثمانية أشهر، مضيفاً أن شهر مارس سيشهد المباشرة في عمليات المسح الضوئي للملفات، لتوليد النسخ الإلكترونية، على أن يستمر العمل لغاية يونيو المقبل، حيث من المخطط أرشفة الملفات المتراكمة للسنوات الخمس الماضية تماماً قبل الانتقال لمرحلة متابعة أعمال الأرشفة اليومية أولاً بأول، متوقعاً أن تجري أرشفة 11 مليون وثيقة ومستند ضمن هذه المرحلة من المشروع.

وعقب انتهاء هذه المرحلة من المشروع، أوضح مدير المركز أن المرحلة الرابعة ستمتد لتشمل جميع الوحدات التنظيمية في المؤسسة.